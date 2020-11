Le notizie sul coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi: i risultati delle sperimentazioni e le modalità della prima distribuzione del vaccino, le possibili modifiche a dicembre delle restrizioni per le regioni, le ipotesi sull’utilizzo delle risorse previste nel Recovery Fund, il possibile appoggio di Forza Italia alla maggioranza di governo sulla legge di bilancio, e l’accordo con Gino Strada per la gestione dell’epidemia da coronavirus in Calabria. Fanno eccezione il Giornale, che titola sull’accoglienza dei migranti in Italia, e Libero, che si occupa dei documenti sulle dimissioni del cardinale Becciu, mentre i giornali sportivi aprono sulla vittoria per 2-0 contro la Bosnia dell’Italia, che si qualifica così alle finali di Nations League di calcio.