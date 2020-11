Sono sempre le notizie sul coronavirus a occupare le prime pagine dei giornali, che oggi aprono sulla possibilità di modificare le restrizioni su base provinciale e non più regionale, sull’annuncio di Moderna dell’efficacia del proprio vaccino nei test condotti finora, sui numeri di morti e positivi accertati ieri, sulla nomina di Eugenio Gaudio a nuovo commissario alla Sanità per la Calabria, e sulla bozza della legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri. Avvenire e il Manifesto titolano invece sul veto di Polonia e Ungheria al nuovo bilancio dell’Unione Europea per protestare contro il nuovo meccanismo europeo per far rispettare lo stato di diritto.