Le previsioni meteo per domani, lunedì 16 novembre, dicono che sarà una di quelle giornate in cui si fa meglio a guardare le previsioni. Al Nord, la giornata comincerà piovosa e nebbiosa (anche nevosa, in alcune zone del Trentino-Alto Adige), ma su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia arriverà il sole, nel pomeriggio, e anche nelle altre regioni smetterà di piovere prima di sera. Al Centro la giornata comincerà nuvolosa, ma il tempo peggiorerà e nel pomeriggio sono attese piogge e temporali. Anche al Sud, si comincerà con una giornata in gran parte soleggiata ma si finirà con piogge e temporali (che sono attesi anche in diversi posti della Sicilia).

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.