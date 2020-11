Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle nuove restrizioni decise ieri dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto che entreranno in vigore da sabato e di quelle allo studio da parte del governo per altre regioni che potrebbero essere annunciate oggi. Il Manifesto, Avvenire, l’Osservatore Romano e il Riformista aprono invece sui naufragi di migranti nel Mediterraneo, che hanno provocato quasi cento morti, mentre la Verità segue l’inchiesta sulla fondazione Open.