Le notizie sul coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi: si va dalla situazione nelle regioni, con la possibilità che vengano introdotte restrizioni più stringenti in Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai numeri di contagi e morti, che ieri sono stati 580, alle ipotesi sulla distribuzione del vaccino che Pfizer sta testando con risultati positivi, mentre la Stampa intervista il presidente del Consiglio Conte. L’Osservatore Romano titola sull’accordo per una tregua nel Nagorno-Karabakh, mentre i giornali sportivi si occupano dei tamponi della Lazio e dei ricorsi di Napoli e Roma contro le sconfitte a tavolino contro Juventus e Verona respinti ieri.