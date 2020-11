Cesare Prandelli è il nuovo allenatore della Fiorentina

Cesare Prandelli è il nuovo allenatore della squadra di calcio della Fiorentina: lo ha annunciato lunedì la società, spiegando di aver esonerato Giuseppe Iachini, che era in carica dal dicembre 2019. Prandelli – che ha 63 anni ed è uno dei più noti allenatori italiani – aveva già allenato la Fiorentina tra il 2005 e il 2010, in uno dei momenti più positivi della sua carriera e della storia recente della Fiorentina, che aveva ottenuto per due volte la qualificazione alla Champions League. Oggi la Fiorentina è al 12esimo posto in classifica, con 8 punti.