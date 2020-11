L’attesa per il risultato definitivo delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con la vittoria di Biden che ormai i giornali danno praticamente per scontata e le contestazioni e i ricorsi annunciati da Trump, e le notizie sul coronavirus in Italia, con le proteste di alcune categorie per le nuove restrizioni decise con l’ultimo DPCM e la possibilità che dall’analisi dei nuovi dati delle regioni per alcune possano cambiare le valutazioni fatte nei giorni scorsi, sono in apertura su tutte le prime pagine di oggi. I giornali sportivi si occupano delle polemiche sulla gestione dei casi di positività da parte della Lazio.