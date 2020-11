Il meteo di domani, giovedì 5 novembre

Secondo il Servizio metereologico dell’Aeronautica Militare, giovedì 5 novembre ci sarà poco sole in tutta Italia, e qualche pioggia al Nord, tra Piemonte e Liguria. Il tempo sarà per lo più nuvoloso lungo tutto l’arco alpino e nel settore appenninico, ma durante il giorno ci saranno schiarite in Romagna e Toscana. Potrebbe piovere debolmente anche in alcune zone di Marche e Abruzzo. Al Sud il tempo sarà poco nuvoloso. Le temperature minime diminuiranno su Alpi orientali, Emilia-Romagna e Toscana, mentre saranno in lieve aumento nel basso Lazio e al Sud; le massime aumenteranno al Nord e diminuiranno nelle regioni adriatiche.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.