L’Inghilterra ha vinto il Sei Nazioni di rugby

La Nazionale inglese di rugby ha battuto 34-5 l’Italia nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2020 e grazie al risultato di Francia-Irlanda ha vinto il torneo per la differenza punti favorevole. La 126ª edizione del Sei Nazioni era iniziata a febbraio, interrotta a marzo e ripresa a ottobre con il recupero della penultima giornata. L’ultimo turno si è giocato interamente sabato e si è concluso con le vittorie di Scozia contro Galles, Inghilterra contro Italia e Francia contro Irlanda. Quest’ultime due hanno terminato il torneo con gli stessi punti, ma il trofeo è andato all’Inghilterra per il confronto fra le differenze punti: +44 per gli inglesi, +22 per i francesi. L’Italia allenata da Franco Smith non ha ottenuto né vittorie né punti e si è aggiudicata simbolicamente cucchiaio di legno (per l’ultimo posto) e “cappotto” (per le cinque sconfitte).

274 days after it all started, this is how the 2020 #GuinnessSixNations table finished up…

How does it look to you? pic.twitter.com/VdiPvuXaxc

— Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) October 31, 2020