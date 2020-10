Celebripost

Le elezioni presidenziali americane saranno martedì prossimo e nell’ultima settimana molti personaggi statunitensi noti, come il rapper Common, hanno partecipato a eventi e comizi per sensibilizzare le persone sull’importanza del voto. O, come i cantanti Cher, Lizzo e Jon Bon Jovi, sull’importanza di votare un candidato ben preciso. A giudicare dalle foto, comunque, la famiglia Trump se la passa molto bene anche senza cantanti dalla sua. Tra le politiche più in vista della settimana ci sono, oltre a Kamala Harris, la birmana Aung San Suu Kyi e la scozzese Nicola Sturgeon. Se invece preferite le celebrità dello spettacolo, la selezione di foto di questa settimana offre Viggo Mortensen a Copenhagen, Joan Collins a Madrid e Kim Rossi Stuart a Roma. Ma forse siete giovani e preferite Thomas Brodie-Sangster.