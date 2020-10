L’attesa per le decisioni del governo sulle nuove restrizioni per contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus è in apertura su tutti i giornali di oggi, con titoli che ipotizzano un coprifuoco notturno più ampio, la possibilità di uscire solo per andare a scuola e a lavorare, e maggiori limitazioni nei fine settimana. A queste notizie alcuni giornali associano le ordinanze delle varie regioni per cercare di ridurre i contagi e le proteste di ieri sera a Napoli contro il coprifuoco.