I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 22 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.079 nuovi casi di contagio da coronavirus e 136 decessi. Le persone attualmente ricoverate sono 10.686 (703 in più rispetto a ieri), di cui 992 nei reparti di terapia intensiva (66 in più di ieri) e 9.694 ricoverate con sintomi (637 più di ieri). Sono stati analizzati 170.392 tamponi e testate 104.872 persone. È risultato positivo il 9,4 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 15.199, i decessi 127.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (4.125). Seguono Piemonte (1.550), Campania (1.541), Veneto (1.325), Lazio (1251), Toscana (1.145) e Emilia-Romagna (889).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (2.031), Torino (929), Roma (848), Napoli (816), Ancona (801), Verbano-Cusio-Ossola (575), Genova (498), Varese (393), Palermo (351) e Como (328).