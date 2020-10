Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’ulteriore aumento registrato dei positivi al coronavirus, che ieri hanno superato i diecimila casi, e delle nuove misure per contrastare la diffusione dell’epidemia, con le ordinanze di alcune regioni e la riunione del Consiglio dei ministri che dovrebbe approvare nuove restrizioni: secondo i giornali potrebbero riguardare il coprifuoco alle 22, l’adozione parziale della didattica a distanza nelle scuole superiori, limitazioni all’attività sportiva e l’aumento dello smart working. Il Resto del Carlino apre invece sull’insegnante ucciso in Francia da un suo studente con un coltello, mentre i giornali sportivi presentano il derby di Milano che si gioca oggi dopo la pausa della Serie A per le partite delle nazionali.