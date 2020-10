La tennista polacca Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros

La 19enne tennista polacca Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros, il più importante torneo al mondo sulla terra, che si gioca ogni anno a Parigi, in Francia. Swiatek, che nella classifica WTP delle tenniste più forti al mondo è al 54esimo posto, ha battuto in finale la 21enne statunitense Sofia Kenin, 6ª nella classifica WTP, con il punteggio di 6-4, 6-1. Swiatek è diventata la prima tennista polacca a vincere un torneo del Grande Slam – ovvero il circuito dei tornei più importanti di cui fanno parte anche l’Australian Open, Wimbledon e gli US Open – e quella con la posizione WTP più bassa a vincere il Roland Garros.