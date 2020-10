Celebripost

Attori, attrici, musicisti, reali, politici e “figli di”, con e senza mascherina: ci sono tutti i rappresentanti di queste categorie nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare questa settimana, che torna dopo un periodo di pausa per mancanza di materiale a causa del coronavirus e della conseguente penuria di eventi a cui attingere per la materia prima. Nei giorni scorsi invece, complice la moda a Parigi, qualche festival cinematografico, eventi sportivi e impegni di ordinaria amministrazione per i politici, sono apparse tra le agenzie fotografiche un bel po’ di facce note, a partire da Alicia Vikander, Johnny Depp, Marion Cotillard e Spike Lee, per continuare con la sindaca di Roma Virginia Raggi, la duchessa di Cornovaglia che serve il pranzo ad un’anziana e una coscienziosa Jill Biden che sposta suo marito Joe Biden per fargli mantenere una maggiore distanza dai giornalisti.