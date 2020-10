La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle nuove misure per contrastare la diffusione del coronavirus previste nel DPCM che avrebbe dovuto essere approvato oggi ma che potrebbe slittare dopo il rinvio del voto di ieri alla Camera sulle comunicazioni del ministro della Salute Speranza per la mancanza del numero legale. Repubblica, il Manifesto, Avvenire e Libero titolano invece sulle modifiche ai decreti sicurezza del precedente governo sull’accoglienza dei migranti, mentre il Fatto si occupa delle presenze televisive di Matteo Salvini.