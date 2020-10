I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: i due senatori del Movimento 5 Stelle positivi al coronavirus e il blocco dei lavori al Senato, le trattative fra i paesi dell’Unione Europea sulle modalità di attuazione del Recovery Fund, il dibattito televisivo fra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti Biden e Trump, la visita in Italia del segretario di Stato americano Pompeo e le sue critiche ai rapporti fra Vaticano e Cina, la disponibilità dei vaccini influenzali, e le misure economiche per contrastare gli effetti del coronavirus. I giornali sportivi titolano sulle nette vittorie nei recuperi della prima giornata di campionato di Inter e Atalanta, che vanno in testa alla classifica a punteggio pieno.