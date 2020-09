Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le solite discussioni nella maggioranza sull’utilizzo di MES e Recovery Fund, il concorso per l’assunzione di 32mila docenti nella scuola che dovrebbe svolgersi a ottobre, le ulteriori misure di prevenzione della diffusione del coronavirus allo studio da parte del governo, le verifiche sul reddito di cittadinanza a 18 mesi dalla sua entrata in vigore, e la campagna di vaccinazione influenzale autunnale. Domani e il Riformista si occupano invece delle presunte violenze verso i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre i giornali sportivi titolano sui quattordici positivi al coronavirus fra giocatori e dirigenti del Genoa.