Il Prime Day di Amazon sarà il 13 e il 14 ottobre

Amazon ha confermato che il Prime Day, il periodo di sconti che l’azienda organizza dal 2015 a luglio, si terrà il 13 e il 14 ottobre. La giornata era stata posticipata per i problemi avuti da Amazon a causa della pandemia da coronavirus, ma non era stata ancora fissata una nuova data. Alcune offerte sono già visibili sul sito di Amazon, e inoltre da oggi fino al 12 ottobre chi spenderà 10 euro per oggetti venduti da piccole e medie imprese riceverà 10 euro di credito da usare nei giorni del Prime Day.

Prime Day torna il 13 e 14 ottobre! ???? Due giorni di grandi risparmi su tutto ciò che desideri ???????? https://t.co/FKcdJAR4K5. In esclusiva per i clienti Amazon Prime ????#PrimeDay #PrimeDayIT #DeliveringSmiles pic.twitter.com/ZZkHnIkIpG — Amazon News Italy (@AmazonNewsItaly) September 28, 2020