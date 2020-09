I dati sul coronavirus di oggi, domenica 27 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.766 nuovi casi di contagio da coronavirus e 17 decessi, per un totale di 309.870 casi e 35.835 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 3.100 (107 in più rispetto a ieri), di cui 254 nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 247). Sono stati inoltre analizzati 87.714 tamponi e testate 53.737 persone: è risultato positivo un tampone ogni 50. Il maggior numero di contagi è stato registrato in Campania (245). Seguono Lombardia (226), Lazio (181), Veneto (159), Sardegna (139), Piemonte (132).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Napoli (241), Roma (140), Milano (99), Palermo (66), Torino (48), Potenza (43), Trento (42).