La riunione del Consiglio Europeo e la trattativa fra i vari paesi per trovare un accordo sugli aiuti economici per affrontare la crisi provocata dalla pandemia da coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi. Le altre notizie sulle prime pagine sono le scadenze fiscali dei prossimi giorni, la morte di Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fondo Ambiente Italiano, i dati sulla diffusione dei contagi in leggera risalita negli ultimi giorni, mentre i giornali sportivi commentano il pareggio di ieri sera fra la Roma e l’Inter, che rimane seconda a cinque punti di distacco dalla Juventus.