Il meteo di domani, lunedì 20 luglio

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, domani, lunedì 20 luglio, continuerà il bel tempo dei giorni scorsi su tutta Italia: stabile e soleggiato ovunque e senza precipitazioni. Si avranno nubi soltanto lungo l’arco alpino e in Liguria. Le temperature minime per l’inizio della settimana saranno in rialzo al Centro e stabili altrove, mentre le massime saranno in aumento in tutto il paese, soprattutto nelle regioni adriatiche. Ci saranno venti deboli e mari generalmente poco mossi da Nord a Sud.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.