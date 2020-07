La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della riunione del Consiglio Europeo iniziata ieri a Bruxelles, nella quale i leader europei cercano un accordo sulle modalità di attuazione del Fondo per la ripresa per aiutare l’economia in crisi per le conseguenze dell’epidemia da coronavirus e sul nuovo bilancio pluriennale dell’Unione Europea. Il Sole 24 Ore si occupa delle nuove condizioni dell’offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, Avvenire titola sulle preoccupazioni della DIA per il ruolo delle mafie nella crisi causata dalla COVID-19, il Fatto segue le indagini sulla Film Commission lombarda, il Giornale e la Verità si preoccupano per la gestione economica della crisi da parte del governo, e il Resto del Carlino apre sui dubbi dei sindacati della scuola sulle regole per la riapertura a settembre.