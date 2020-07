Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della riunione del Consiglio europeo nella quale si cercherà di trovare un accordo sugli aiuti economici per affrontare la crisi provocata dal coronavirus, altri aprono sui nuovi casi di contagio e sulle misure di prevenzione per chi arriva dall’estero. Il Manifesto e Avvenire titolano sul voto favorevole della Camera al rifinanziamento delle missioni internazionali, compresa quella con gli aiuti alla guardia costiera libica, Repubblica apre sulle accuse alla Russia di voler rubare informazioni sul vaccino per il coronavirus, e i giornali sportivi commentano la vittoria di ieri sera dell’Inter che si porta al secondo posto in classifica a sei punti dalla Juventus.