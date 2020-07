Tutti i giornali di oggi seguono in apertura la situazione della società Autostrade, con l’accordo raggiunto in Consiglio dei ministri nella notte di ieri che prevede l’ingresso dello stato nella società attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e l’uscita graduale della famiglia Benetton. L’Osservatore Romano si occupa delle trattative fra i paesi dell’Unione Europea per gli aiuti economici per la crisi provocata dal coronavirus, mentre i giornali sportivi titolano sul pareggio fra Sassuolo e Juventus, e sulla possibilità per l’Inter di portarsi al secondo posto con sei punti di distacco vincendo la partita di stasera con la Spal.