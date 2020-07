La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della riunione del Consiglio dei ministri di questa notte per decidere sulla revoca della concessione alla società Autostrade, che per ora sembra rinviata con la prospettiva di una partecipazione pubblica nella società tramite la Cassa Depositi e Prestiti e dell’uscita graduale della famiglia Benetton. Altri giornali aprono invece sull’annuncio del ministro della Salute Speranza di un nuovo decreto per prorogare al 31 luglio le restrizioni attualmente in vigore e sui dati dei nuovi casi di coronavirus in Italia.