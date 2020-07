Sui giornali di oggi ci sono notizie diverse in apertura: alcuni si occupano della decisione del governo di bloccare l’ingresso in Italia alle persone provenienti da tredici paesi per contrastare la ripresa della diffusione del coronavirus, altri titolano sulla trattativa fra governo e società Autostrade sulla revoca della concessione, altri ancora si interessano alle dichiarazioni di Romano Prodi su un possibile ingresso di Forza Italia nella maggioranza di governo. La Stampa apre su una ricerca della UIL sugli effetti dell’epidemia da coronavirus sugli stipendi, il Manifesto commenta la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma del decreto sicurezza che vieta ai richiedenti asilo l’iscrizione all’anagrafe, e i giornali sportivi si occupano del pareggio con il Verona dell’Inter, superata in classifica dall’Atalanta per il terzo posto.