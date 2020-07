Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono i provvedimenti economici per contrastare gli effetti dell’epidemia da coronavirus, con il piano del governo per richiedere il Fondo per la ripresa dell’Unione Europea, il decreto sulle semplificazioni e il Meccanismo Europeo di Stabilità. Altri giornali titolano sui nuovi casi di contagio e sulle iniziative per contrastare la diffusione di nuovi focolai, mentre il Giornale segue sempre la diffusione delle registrazioni di uno dei giudici responsabili della condanna di Silvio Berlusconi nel 2013, e i quotidiani sportivi aprono sulla sconfitta dell’Inter in casa contro il Bologna.