Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 in diretta TV

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 si corre domenica pomeriggio a partire dalle 15.10 sul circuito Red Bull Ring di Spielberg. È la prima gara del Campionato mondiale 2020, il cui inizio previsto originariamente il 15 marzo è stato posticipato di quattro mesi a causa dell’epidemia. Dopo le qualifiche di sabato, Valtteri Bottas, pilota finlandese della Mercedes, partirà dalla pole position davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, a Max Verstappen della Red Bull e a Lando Norris della McLaren. La prima Ferrari in griglia di partenza sarà quella di Charles Leclerc, settimo, mentre Sebastian Vettel partirà undicesimo.

Il Mondiale di Formula 1 si disputerà in formato ridotto fino al 6 settembre 2020 (a meno di nuove comunicazioni). Le gare in programma sono otto, alcune delle quali si correranno consecutivamente sugli stessi circuiti, come nel caso del Red Bull Ring di Spielberg, che oggi ospiterà il Gran Premio d’Austria e nel prossimo weekend invece il Gran Premio della Stiria. L’Italia dovrebbe ospitare a Monza l’ultimo Gran Premio della stagione.

Dove vedere il Gran Premio d’Austria

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Gli abbonati potranno seguirlo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la gara pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.