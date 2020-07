I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni titolano sulla crescita dell’indice di contagio in Veneto, Emilia-Romagna e Lazio negli ultimi giorni, altri commentano i dati contenuti nel rapporto ISTAT 2020 sull’Italia diffuso ieri. Il Giornale e il Fatto continuano a occuparsi della condanna di Silvio Berlusconi per evasione fiscale del 2013, il Manifesto apre sui migranti bloccati nel Mediterraneo a bordo della nave Ocean Viking, e il Sole 24 Ore e il Resto del Carlino seguono le modifiche apportate in commissione Bilancio al “decreto rilancio”, mentre i giornali sportivi presentano le partite di oggi in serie A, con Juventus-Torino e Lazio-Milan.