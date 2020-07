Le principali notizie in apertura sui giornali di oggi sono il rinvio della decisione del governo sul decreto sulle semplificazioni per gli appalti, la mancata risposta dei magistrati egiziani alla rogatoria inviata dall’Italia per le indagini sulla morte di Giulio Regeni, le discussioni sulla condanna di Silvio Berlusconi per evasione fiscale nel 2013, la nuova proposta del presidente del Consiglio Conte per ridurre l’IVA, e le previsioni sulla ripresa dell’anno scolastico a settembre, mentre la Stampa intervista l’ex segretario di Stato degli Stati Uniti Kerry sulle prossime elezioni presidenziali, e i giornali sportivi commentano i risultati della serie A, con la netta vittoria dell’Inter sul Brescia.