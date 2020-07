I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: la decisione del governo di escludere dal decreto sulle semplificazioni le norme sul condono edilizio, la riapertura delle frontiere esterne dell’Unione Europea a quindici paesi e la scelta dell’Italia di sottoporre comunque a quarantena chi arriva da questi paesi, le indagini sulla diffusione dell’epidemia da coronavirus in provincia di Bergamo, con oltre cento casi sospetti già a dicembre, la diffusione della registrazione di un audio di uno dei giudici che nel 2013 condannarono Silvio Berlusconi per evasione fiscale, e i migranti soccorsi dalla Ocean Viking bloccati in mare fra Malta e l’Italia. I giornali sportivi titolano sulle vittorie in serie A di Juventus e Lazio, che restano separate da quattro punti in testa alla classifica.