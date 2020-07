Inter-Brescia, dove vederla in TV e in streaming

Inter-Brescia è una delle sei partite di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 19.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e verrà trasmessa in diretta su Dazn. Dopo la vittorie di Lazio e Juventus, l’Inter deve vincere per tenere il loro passo in classifica e restare ad almeno quattro punti dall’Atalanta. Nelle tre partite di campionato disputate finora, nonostante le due vittorie, la squadra di Conte ha faticato forse più del previsto. Il Brescia invece è penultimo in classifica e ha bisogno di almeno otto punti per uscire dalla zona retrocessione. Deve quindi cercare di fare più punti possibili, anche in partite come quella di stasera dove parte nettamente sfavorita.

L’Inter — che stasera giocherà con le nuove divise a zig zag — continua ad avere problemi a centrocampo, dove è ancora senza Brozovic e Vecino. In difesa invece Skriniar deve scontare altre due giornate di squalifica. Al Brescia mancano i difensori titolari Cistana (in forse) e Chancellor; a centrocampo Bisoli ha concluso la stagione dopo un grave infortunio al tendine rotuleo.

Dove vedere Inter-Brescia

Inter-Brescia verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Inter-Brescia

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Martinez, Lukaku

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.