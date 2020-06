La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle divisioni nella maggioranza di governo sull’utilizzo del Meccanismo Europeo di Stabilità e sul decreto sulle semplificazioni, la cui bozza viene criticata da alcuni perché conterrebbe un condono edilizio. La Stampa apre invece con un’intervista al ministro degli Esteri Di Maio, il Giornale e il Riformista si occupano della sentenza con cui nel 2013 Silvio Berlusconi fu condannato per evasione fiscale, e i giornali sportivi presentano le partite di stasera di Juventus e Lazio in serie A.