C’è stato un attentato alla Borsa di Karachi in Pakistan

Lunedì mattina c’è stato un attentato presso la Borsa di Karachi, la capitale del Pakistan. Il palazzo della Borsa è stato attaccato da un gruppo di uomini armati e ci sarebbero diversi morti, secondo quanto riferito dai soccorritori. Gli uomini armati hanno attaccato l’edificio con granate e pistole. I morti sarebbero sette, un poliziotto, due guardie di sicurezza e i quattro assalitori, che sarebbero stati uccisi dalla polizia. Non si conoscono ancora le ragioni dell’attentato.

Il profilo Twitter ufficiale della Borsa ha confermato l’attentato e ha spiegato che l’ente rilascerà una dichiarazione più dettagliata quando la situazione sarà sotto controllo.

We will issue a more detailed statement in due course once the situation is under control and more details are known.

For now firing has stopped and reinforcement are in place.

(2/2)#PSX

— PSX (@pakstockexgltd) June 29, 2020