I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni seguono le proteste contro la bozza delle linee guida per la riapertura delle scuole a settembre e il rinvio dell’incontro fra il ministro dell’Istruzione e le regioni per definire le norme, altri si occupano delle tensioni a Mondragone, in provincia di Caserta, per il focolaio di coronavirus scoperto in alcune palazzine abitate in maggioranza da braccianti bulgari. Il Resto del Carlino titola invece sul voto in commissione al Senato che ha annullato la delibera per ridurre i vitalizi agli ex senatori, il Manifesto apre sulla manifestazione di ieri dei metalmeccanici a Roma, e il Giornale annuncia le dimissioni di Vittorio Feltri dall’Ordine dei giornalisti.