Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le ipotesi allo studio da parte del governo per favorire la ripresa economica, le proteste per le linee guida sulla riapertura delle scuole da settembre, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sul PIL e la disoccupazione in Italia, i numeri sulla diffusione del contagio nel mondo, i migranti positivi al coronavirus bloccati su un traghetto in Sicilia, la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni di invalidità. I giornali sportivi commentano i risultati delle partite di serie A di ieri sera, con la vittoria dell’Atalanta sulla Lazio che porta a 4 i punti di vantaggio della Juventus in testa alla classifica.