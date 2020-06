Dove vedere Roma-Sampdoria oggi in TV

Roma-Sampdoria è una delle tre partite di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 21.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta da Sky. Per la Roma è la prima partita dopo esattamente 115 giorni dall’ultima disputata, lo scorso primo marzo a Cagliari. La squadra di Paulo Fonseca riprende il campionato da quinta in classifica a sei punti dall’Atalanta, quarta e impegnata in contemporanea contro la Lazio. La Sampdoria invece torna in campo a cinque giorni dalla sconfitta subita a Milano contro l’Inter, dopo la quale si trova ancora ferma in quintultima posizione a un solo punto dalla zona retrocessione.

Dove vedere Roma-Sampdoria

Roma-Sampdoria verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport canale 203 con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

Roma (4-2-3-1) Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Sampdoria (3-5-2) Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez, Gabbiadini

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.