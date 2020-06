I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni titolano sulle linee guida per la ripresa della scuola a settembre contenute in un documento approvato dal ministero dell’Istruzione e dalle regioni, la Stampa apre sulla nuova proposta per la riduzione dell’IVA del presidente del Consiglio Conte, Repubblica è preoccupata per i dati sul turismo in Italia, il Manifesto si occupa del nuovo focolaio di coronavirus in un mattatoio in Germania, il Fatto segue l’indagine per tangenti all’ATM, l’azienda dei trasporti milanese, per la quale ieri sono state arrestate 12 persone, e Libero critica l’arresto di Emilio Fede.