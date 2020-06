Verona-Napoli, dove vederla in TV e in streaming

Hellas Verona-Napoli è una delle partite della 27ª giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 19.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà trasmessa su Dazn. Il Napoli torna a giocare cinque giorni dopo la finale di Coppa Italia vinta ai rigori contro la Juventus. Rispetto agli avversari ha giocato una partita in più dalla ripresa del campionato, cosa che potrebbe aiutare la tenuta fisica della squadra. Il Verona tuttavia ha vinto sabato contro il Cagliari, dando conferma di essere una delle migliori squadre del campionato. È una sorta di scontro diretto, dato che in classifica Napoli e Verona sono divise da un solo punto. All’andata era finita 2-0 per il Napoli.

Stasera l’Hellas Verona sarà senza Fabio Borini, squalificato, e senza gli infortunati Pawel Dawidowicz e Valentin Eysseric. Per Gattuso invece l’unico indisponibile è il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. La vincitrice potrebbe staccare il Milan in sesta posizione e avvicinarsi alla Roma, impegnata domani contro la Sampdoria.

Dove vedere Hellas Verona-Napoli

Verona-Napoli verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Verona-Napoli

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.