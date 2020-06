Twitter sta introducendo i messaggi vocali nei tweet

Twitter sta introducendo la possibilità di aggiungere messaggi vocali ai tweet. Lo ha comunicato nel blog ufficiale, spiegando che per ora la nuova funzione sarà disponibile solo per i dispositivi iOS e solo per un limitato numero di persone, ma ha scritto che «già dalle prossime settimane tutti i possessori di dispositivi iOS potranno twittare con la propria voce». La nuova funzione permette di registrare messaggi vocali lunghi al massimo 140 secondi e prevede che i messaggi audio non possano essere usati nei retweet o nelle risposte a tweet scritti da altri.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020