L’inchiesta pubblicata dal giornale spagnolo ABC secondo la quale il Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto un finanziamento illegale di 3,5 milioni di euro nel 2010 da parte del governo venezuelano è la notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che seguono anche le tensioni nel movimento sulla leadership dopo le dichiarazioni di Di Battista e Grillo. Altri giornali titolano sulla proroga per altre quattro settimane della cassa integrazione decisa ieri dal governo, Repubblica segue le notizie sui nuovi casi di contagio da coronavirus in Cina, e i giornali sportivi attendono la finale di Coppa Italia di domani sera fra Juventus e Napoli.