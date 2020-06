Perché i panni stesi al sole hanno quel profumo

Il caratteristico odore di pulito dei panni stesi al sole dipende dalla formazione, durante l’asciugatura, di molecole profumate che si trovano anche in piante e fiori. La scoperta è il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista di chimica Environmental Chemistry e condotto dalla ricercatrice italiana Silvia Pugliese durante un master all’Università di Copenaghen.

L’esperimento, racconta il New York Times, è stato svolto in un ufficio vuoto e su un balcone al quinto piano della facoltà di chimica, servendosi di acqua ultra pura (quella usata negli esperimenti) e di asciugamani di cotone di IKEA. Ogni asciugamano è stato lavato per tre volte e poi steso ad asciugare nell’ufficio, sul balcone sotto una protezione di plastica o esposto direttamente al sole. Una volta asciutto, è stato chiuso in una borsa per 15 ore.

I ricercatori hanno poi esaminato i composti chimici rilasciati dall’asciugamano e li hanno confrontati con quelli prodotti da un asciugamano non lavato, con quelli rilevati nella busta vuota e con quelli dell’aria in cui i panni venivano stesi. In questo modo hanno individuato le sostanze e i composti chimici presenti solo negli asciugamani stesi al sole.

I ricercatori hanno scoperto che soltanto i panni stesi al sole producono aldeidi e chetoni, composti organici associati a profumi floreali e fruttati. Le aldeidi possono avere un odore pungente (come quello della formaldeide, un disinfettante), ma ricordano anche quello della vaniglia, della cannella, del latte di mandorle e di molti profumi che solitamente definiamo floreali: un gruppo, aldeidi alifatiche, è usato dal Novecento nei profumi, tra cui in Chanel N°5. Il più noto dei chetoni è l’acetone ma molti sono profumati e danno l’aroma floreale e fruttato per esempio di alcuni tipi di birra. Dopo essere stati asciugati al sole, i panni producevano per esempio pentanale, un aldeide che si trova nel cardamomo, ottanale, dall’aroma agrumato, e nonanale, che profuma di rose.

Il processo che porta alla formazione di aldeidi e chetoni non è ancora chiaro, ma secondo Pugliese potrebbe avere a che fare con l’esposizione all’ozono, un gas atmosferico in grado di trasformare alcuni composti chimici comuni in aldeidi e chetoni.

Pugliese pensa che c’entri anche il sole: quando vengono esposte ai raggi ultravioletti, alcune molecole si eccitano e formano altre molecole chiamate radicali liberi, che sono molto reattive e si legano a quelle vicine, un processo che favorisce la formazione di aldeidi e chetoni. È possibile che l’acqua su un asciugamano bagnato raccolga molti radicali e che poi funzioni come una lente di ingrandimento, concentrando i raggi solari e velocizzando queste reazioni. Infine il profumo dei panni asciugati al sole durerebbe così a lungo, secondo Pugliese, perché le aldeidi si legano con il cotone.

