Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sui nuovi fondi che la Banca Centrale Europea ha messo a disposizione del PEPP, il piano di acquisti di titoli di stato per contrastare gli effetti della pandemia; la Stampa si occupa della ricerca di un vaccino per la COVID-19, Repubblica apre sullo stato dell’assistenza sanitaria in Italia, con interventi e visite rimandati per il coronavirus, il Giornale, il Fatto, Libero e la Verità seguono le polemiche politiche di questi giorni, e Avvenire titola sulla giornata mondiale dell’ambiente (alla quale il Corriere della Sera dedica il giornale stampandolo su carta verde).