La maggior parte dei giornali dedica l’apertura alla festa della Repubblica che si celebra oggi, con le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che chiede una maggiore unità per superare il momento difficile, e le manifestazioni organizzate da Lega e Fratelli d’Italia per contestare l’azione del governo. Il Manifesto titola invece sulle manifestazioni di protesta contro il razzismo e le violenze della polizia negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, il Giornale critica i professori per le assenze nelle commissioni di maturità, il Dubbio e la Verità seguono le polemiche sulla giustizia, e i giornali sportivi pubblicano il calendario per la ripresa della serie A.