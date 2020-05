La maggior parte dei quotidiani di oggi si occupa in apertura della proposta della Commissione Europea sul Fondo per la ripresa, presentata ieri dalla presidente Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo, che dovrebbe prevedere aiuti per 750 miliardi di euro, dei quali oltre 170 destinati all’Italia. Altri giornali titolano sulla riapertura alla circolazione fra le regioni dal prossimo 3 giugno, con i dubbi sulla Lombardia dove i dati dei contagi non scendono ancora come si vorrebbe, mentre il Dubbio, la Verità, il Tempo e il Riformista seguono le polemiche sulla magistratura dopo la pubblicazione delle intercettazioni del caso Palamara, e i giornali sportivi attendono l’incontro di oggi fra il ministro Spadafora e i dirigenti della FIGC per la ripresa del campionato di serie A.