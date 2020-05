La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della rimozione delle limitazioni per contrastare l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2), con le preoccupazioni per gli assembramenti degli ultimi giorni e le prospettive di nuove riaperture dalla settimana prossima. Repubblica titola invece sulla repressione a Hong Kong delle manifestazioni che chiedono una maggiore democrazia nel paese, il Fatto segue le richieste di dimissioni per l’assessore alla Sanità della regione Lombardia Gallera, il Giornale e la Verità criticano la decisione, annunciata dal ministro per gli Affari regionali Boccia, di incaricare sessantamila volontari di controllare il rispetto del distanziamento fra le persone in pubblico, e Libero apre sulle polemiche sulla magistratura dopo la pubblicazione delle intercettazioni del caso Palamara.