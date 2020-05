La Liga ricomincerà l’8 giugno

Durante una conferenza stampa tenuta sabato, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che la Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo, ricomincerà la settimana dell’8 giugno. Le partite, che erano state sospese a causa dell’epidemia da coronavirus a undici giornate dalla fine del campionato, potranno però essere giocate solo a porte chiuse. Il calendario delle gare rimanenti non è ancora stato definito.

Il País scrive che la notizia della ripresa del campionato «è un sollievo per i club», che avevano stimato in circa mille milioni di euro le perdite economiche nel caso in cui la Liga non fosse arrivata alla fine. Prima della sospensione del campionato, il Barcellona guidava la classifica con 2 punti di vantaggio sul Real Madrid e 11 sul Siviglia.