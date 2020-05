La Serie A ha stabilito il 13 giugno come data per l’eventuale ripresa del campionato

La Lega Serie A, riunita oggi in assemblea, ha stabilito sabato 13 giugno come data per l’eventuale ripresa del campionato. La data è stata votata da sedici dei venti club di Serie A, mentre i restanti quattro hanno votato per iniziare sabato 20 giugno. La ripresa della stagione sarà comunque soggetta alle prossime decisioni del governo, il quale ha da poco permesso alle squadre di riprendere gli allenamenti di gruppo a partire da lunedì 18 maggio, come riferito mercoledì alle camere dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.