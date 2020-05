Da questa sera a giovedì sera ci sarà uno sciopero dei benzinai delle autostrade

Dalle 22 di oggi, martedì 12 maggio, fino alla stessa ora di giovedì 14 maggio ci sarà uno sciopero dei benzinai delle aree di servizio autostradali, comprese quelle delle tangenziali e dei raccordi. Lo sciopero è stato proclamato da Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio che denunciano «la condizione di emergenza economica e sanitaria nella quale continuano ad essere lasciate le imprese di gestione».

Secondo le due associazioni dei gestori di impianti di carburante è «incomprensibile l’atteggiamento indifferente e sordo del Governo, rispetto ad impegni rimasti lettera morta, assunti all’interno di un tavolo negoziale che non si riunisce colpevolmente da oltre un mese. Non è certo chiudendosi al confronto o sperando che ciascuno – individuo o categoria – se la cavi da sé, con ogni mezzo trovi a sua disposizione, più o meno consentito, che si può contribuire a costruire per il Paese una uscita governata dalla crisi. Per quel che riguarda la categoria – conclude la nota sindacale – in assenza di un cambiamento di rotta del Governo, la protesta e le chiusure per sciopero sono destinate ad estendersi nelle prossime settimane anche al resto della rete distributiva».

Per l’Unione dei consumatori però si tratta però di una protesta illegittima «dato che viola la regolamentazione del settore adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione 01/94 del 19 luglio 2001, secondo la quale non si possono fare scioperi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità come è, ovviamente, l’emergenza coronavirus che sta vivendo il Paese».